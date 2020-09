DJ Nationale Teststrategie soll bis 15. Oktober stehen

Von Petra Sorge

BERLIN (Dow Jones)--Angesichts der anstehenden Herbst- und Wintermonate plant die Bundesregierung eine nationale Teststrategie im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Die Grundzüge dafür sollen bis zum 15. Oktober ausgearbeitet und umsetzungsbereit sein, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert im Anschluss an die Sitzung des Corona-Kabinetts in Berlin. Er verwies auf die "beinahe unkontrollierte Ausbreitung der Infektionszahlen" in einigen EU-Partnerländern. "Wir haben keinen Anlass, selbstgefällig zu denken, dass das nicht auch bei uns geschehen könnte."

Die neue Strategie soll neben Schnelltests in Pflegeeinrichtungen oder bei Reiserückkehrern auch Antigentests beinhalten. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte dazu im Deutschlandfunk bereits sogenannte Fieberambulanzen angekündigt, um das Ansteckungsrisiko in Arztpraxen zu verringern. Dort soll etwa geklärt werden, ob es sich um eine Covid-19-Infektion handelt.

Zugleich will Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) die Grenzkontrollen verschärfen. Noch vor Ende des Monats soll die Bundespolizei die sogenannten Aussteigekarten für Fluggäste genauer überprüfen und mit den Pässen der Einreisenden abgleichen. Das Corona-Kabinett beriet demnach auch über die Möglichkeit, die elektronische Einreiseanmeldung schnellstmöglich an die Gesundheitsämter zu übermitteln.

Seibert betonte, dass der Beschluss der letzten Bund-Länder-Konferenz, die Quarantänezeit für Rückkehrer von derzeit 14 auf zehn Tage zu verkürzen, "sehr bald" in einer Muster-Quarantäneverordnung umgesetzt werden soll. Demnach kann die Quarantäne nach frühestens fünf Tagen bei einem entsprechenden Testergebnis aufgehoben weren. Angesichts der Infektionszahlen müsse man aber auf weitere Öffnungsschritte verzichten, "so wünschenswert die jetzt wären". Im August zählte das Robert-Koch-Institut täglich teils mehr als 1.000 Neuinfektionen, an einigen Tagen sogar deutlich über 2.000.

In den kommenden Wochen sollen weitere Corona-Kabinettssitzungen folgen. Am Dienstag, den 29. September, will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten in einer Videokonferenz über die weiteren Schritte in der Corona-Krise beraten.

