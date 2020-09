DJ Scheuer will mit grenzüberschreitendem Schienenverkehr Klima schützen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer will mit einem verbesserten grenzüberschreitenden europäischen Bahnverkehr den Klimaschutz und eine moderne Mobilität voranbringen. Am Montag sagte er vor einem Treffen mit EU- und Industrievertretern, dass eine bessere Verknüpfung von europäischen Zugverbindungen notwendig sei.

"Wir wollen mit der Bahn besser durch Europa", sagte Scheuer mit Bezug auf den Personen- und Güterschienenverkehr vor dem Treffen. Dazu sei eine starke Schiene nötig.

"Wir wollen einen innovativen, vernetzten, nachhaltigen und digitalen europäischen Schienenverkehr", sagte er vor dem Gespräch mit seinen Amtskollegen aus der Europäischen Union, der Europäischen Kommission sowie Vertretern von Eisenbahnunternehmen.

Bei diesem virtuellen EU-Schienengipfel gehe es darum, europäische Städte besser miteinander zu verbinden, ähnlich wie es der TransEuropExpress (TEE) getan habe. Dieser war 1957 ins Leben gerufen worden und hatte für drei Jahrzehnte europäische Hauptstädte miteinander verbunden.

Zurück in die Zukunft

Scheuer hat sich vorgenommen, im Austausch mit den EU-Mitgliedsstaaten viele Unternehmen von dem TEE-Konzept des grenzüberschreitenden Zugverkehrs zu überzeugen und zum Mitmachen zu bewegen. Ein solches TEE-Netz mit Hochgeschwindigkeits- und Nachtzügen könne bis 2025 stehen. "Wir müssen den Einstieg jetzt schaffen", so Scheuer.

Er erhoffe sich, dass noch während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft bis Ende Dezember eine Absichtserklärung unterzeichnet werden könne.

Scheuer geht es darum, den nationalen Taktfahrplan - den Deutschlandtakt - und den grenzüberschreitender Europatakt besser miteinander zu harmonisieren. So soll es in Zukunft etwa möglich sein, von Paris nach Warschau, von Amsterdam nach Rom und von Berlin nach Barcelona in etwa jeweils rund 13 Stunden mit der Bahn zu reisen.

Neben der besseren Koordinierung der europäischen Fahrpläne gehe es aber auch darum, neue Strecken zu bauen, wie etwa den Fehmarnbelt-Tunnel zwischen Deutschland und Dänemark sowie den neuen Bahnhof in Stuttgart.

"Wer gegen Neubaustrecken ist, gegen neue Infrastruktur bei der Schiene, der kann einfach diese Verkehre nicht möglich machen", kritisierte Scheuer die Gegner dieser Projekte. "Es ist eben gelebter Klimaschutz, Infrastruktur bei der Schiene zu realisieren, um dann Verkehre zu realisieren."

Ausbau des europäischen Güterverkehrs

Auch wird bei den Beratungen am Montag eine Berliner Erklärung diskutiert, mit der man gemeinsam den grenzüberschreitenden Schienengüterverkehr ausbauen, stärken und modernisieren will. Zu den Maßnahmen zählen eine Digitale Automatische Kupplung, digitale Leit- und Sicherungstechnik und den Ausbau von Stellwerken sowie eine bessere Interoperabilität.

Diese Erklärung sei bislang von rund 20 EU-Mitgliedsstaaten unterzeichnet worden, so Scheuer. Der Schienengüterverkehr halte die europäische Wirtschaft am Laufen, so der CSU-Politiker.

