CLOPPENBURG (dpa-AFX) - Die Corona-Lage im zuletzt von Neuinfektionen stark betroffenen Landkreis Cloppenburg hat sich leicht entspannt. Cloppenburg war zwar am Montag weiterhin der einzige niedersächsische Landkreis mit einer Überschreitung der sogenannten 7-Tage-Inzidenz, teilte das Sozialministerium in Hannover mit. Auf 100 000 Einwohner gerechnet, lag die bestätigte Fallzahl aber nur noch bei 58,6 nach 63,9 am Vortag.

Bei einem Wert von mehr als 50 in der 7-Tage-Inzidenz müssen verstärkte Anti-Corona-Schritte eingeleitet werden - der Kreis hatte daher am Freitag die Regeln schon gebietsweise verschärft. Die Polizei entdeckte bei Kontrollen etliche Verstöße in der Gastronomie und bei privaten Partys.

Wie die Polizeiinspektion Cloppenburg am Montag mitteilte, werden die Erkenntnisse der Kontrollen nun mit dem Landkreis und den Kommunen bewertet, ehe über das weitere Vorgehen entschieden wird. Der Kreis habe zunächst keine weiteren Maßnahmen geplant, sagte ein Sprecher. Für weitere Schülerinnen und Schüler hatte er eine häusliche Quarantäne angeordnet, die ab Montag gilt.

Die Pflegekammer Niedersachsen forderte unterdessen angesichts der hohen Fallzahlen im Landkreis Cloppenburg, Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen und ambulanten Diensten regelmäßig alle 14 Tage zu testen, so wie es die nationale Teststrategie empfiehlt. Diese regelmäßigen Tests seien sowohl im Sinne der Beschäftigten, aber auch zum Schutz der pflegebedürftigen Menschen unerlässlich, sagte Kammer-präsidentin Nadya Klarmann. Außerdem sollten Pflegefachpersonen in die Krisenstäbe eingebunden werden./evs/DP/men