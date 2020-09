Die Aktionäre des amerikanischen Herstellers von Brennstoffzellen müssen zum Start der Woche einen kleinen Dämpfer an der Börse hinnehmen. Dennoch zeigt der Trend klar nach oben, was sich auch durch Aussagen verschiedenster Börsen-Analysten bestätigen lässt. Hier steckt so viel Potenzial drin!

Anleger Tipp: Plug Power ist der Pionier der Wasserstoff-Branche und gehört aktuell zu den Unternehmen mit dem meisten Potenzial. In unserem aktuellen Sonderreport können Sie lesen, warum vor allem Plug Power Aktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...