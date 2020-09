DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 22. September (vorläufige Fassung)

=== *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht September mit Entwicklung der Steuereinnahmen 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Flughafen Frankfurt 38. Kalenderwoche *** 08:00 DE/Tui AG, Buchungs-Update, Hannover 08:00 DE/vierteljährlicher Tarifindex 2Q (endgültig) 09:30 DE/Bafin-Exekutivdirektor Röseler, Rede zu "Bankenaufsicht in der Corona-Krise", Frankfurt *** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 10:00 DE/Konjunkturprognose des Ifo-Instituts 10:00 DE/Deutsche Telekom AG, PK zu neuen Angeboten, Bonn *** 10:30 DE/Handelsverband HDE, Herbst-PK mit Prognose 2020, Berlin 10:45 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Rede zu Strukturwandel beim 5. Ostdeutschen Wirtschaftsforum 2020, Bad Saarow *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 2-jährige Bundesschatzanweisung über 5 Mrd EUR 13:00 DE/Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Online-HV *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone September (Vorabschätzung) PROGNOSE: -14,4 zuvor: -14,7 *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser August PROGNOSE: +2,4% gg Vm zuvor: +24,7% gg Vm 16:30 US/Fed-Chairman Powell, Anhörung "Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act" *** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 1Q, Beaverton 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - DE/Verdi, Warnstreiks im öffentlichen Dienst *** - DE/Knaus Tabbert AG, Bekanntgabe Emissionspreis, Frankfurt - DE/Deutsche Post AG und Verdi, Abschluss 3. Runde der Tarifverhandlungen - Märkte/Börsenfeiertag Japan ===

