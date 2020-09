DJ Bytedance strebt Tiktok-Bewertung von 60 Milliarden Dollar an

Von Ben Walsh

NEW YORK (Dow Jones)--Die Videoplattform Tiktok könnte in dem aktuell verhandelten Deal zur Beteiligung von US-Firmen auf eine Bewertung von mehr als 60 Milliarden Dollar kommen, wie Insider sagten. Der Mutterkonzern Bytedance verhandelt mit den US-Konzernen Oracle und Walmart über eine Beteiligung, um ein Aus der Plattform in den USA zu verhindern. Danach soll Oracle 12,5 Prozent der Anteile bekommen, Walmart 7,5 Prozent. Würde die Gesamtbewertung wie angepeilt ausfallen, so müssten die US-Firmen für die beiden Anteilspakete an der populären App 12 Milliarden Dollar hinblättern.

Die entstehende neue Gesellschaft TikTok Global wäre dann zu 53 Prozent in den Händen von US-amerikanischen Unternehmen oder Anlegern, denn bereits jetzt sind 40 Prozent der Bytedance-Aktien in US-Hand, so das Wall Street Journal.

Oracle würde alle US-Benutzerdaten in seiner Cloud speichern, um Bedenken der Trump-Administration zu zerstreuen, dass China Zugang zu den Daten amerikanischer Benutzer haben und die nationale Sicherheit gefährden könnte.

September 21, 2020 09:38 ET (13:38 GMT)

