DJ BMF: Coronabedingtes Homeoffice kann steuerlich geltend gemacht werden

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Alle Arbeitnehmer, die wegen der Corona-Pandemie von zu Hause arbeiten, können das Homeoffice laut Bundesfinanzministerium steuerlich ohne gesetzliche Änderungen geltend machen. Bislang hat das Finanzamt üblicherweise ein separates häusliches Arbeitszimmer gefordert, das ausschließlich für die Heimarbeit genutzt wird.

"Im Moment sieht es so aus, dass Bund und Länder sich ja einigen müssen über Regelungen, wie man das durchsetzt. Das Bundesfinanzministerium ist der Ansicht, dass der bestehende gesetzliche Rahmen es zulässt, dass Bürgerinnen und Bürger, die wegen Corona zu Hause bleiben, ein Homeoffice anmelden können", erklärte Ministeriumssprecherin Kristina Wogatzki. "Für die Entscheidung ist dann im Einzelfall natürlich das Land zuständig. Wir sehen die Rechtslage so, dass man das geltend machen kann."

Zuvor hatten Bayern und Hessen eine Bundesratsinitiative gestartet. Wer im Homeoffice arbeitet, soll für jeden vollen Tag einen Pauschalbetrag von 5 Euro, maximal 600 Euro im Jahr als Werbungskosten abziehen können, so Bayerns Finanzminister Albert Füracker und Hessens Finanzminister Michael Boddenberg in einer gemeinsamen Stellungnahme vom Montag.

Dabei soll es keinen Unterschied machen, ob am Küchentisch, in einer Arbeitsecke oder in einem getrennten Raum gearbeitet wird. Mit ihrem Vorstoß, der kommende Woche im Finanzausschuss des Bundesrates diskutiert werden soll, sollen steuerliche Vorteile für die Arbeit im Homeoffice ausgeweitet und vereinfacht werden.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/smh

(END) Dow Jones Newswires

September 21, 2020 09:53 ET (13:53 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.