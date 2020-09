Der Goldpreis ist um mehr als 2% gefallen und näherte sich dem wichtigen Unterstützungsbereich bei 1.900 Dollar pro Unze. Die Edelmetallpreise tendieren dazu, aufgrund des stärkeren US-Dollars zu fallen, was mit den Ängsten an den weltweiten Aktienmärkten verbunden sein könnte. Was die technische Analyse betrifft, so könnte man ein Dreiecksmuster und einen potenziellen Ausbruch feststellen. ...

