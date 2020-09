FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 22. September:

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 DEU: Tui Buchungs-Update

10:00 DEU: Deutsche Telekom Pk zu neuen Angeboten

22:15 USA: Nike Q1-Zahlen

DEU: Abschluss der 3. Runde der Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Post und Verdi DEU: Knauss Tabbert, Bekanntgabe Emissionspreis

GBR: Kingfisher, Halbjahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

09:30 SWE: Notenbank-Entscheidung

10:00 DEU: Ifo, Konjunkturprognose

16:00 EUR: Index Verbrauchervertrauen 09/20 (Vorabschätzung) 16:00 USA: Verkauf bestehender Häuser 08/20

EUR: Treffen der EU-Landwirtschaftsminister - 2. Tag und letzter Tag, Brüssel EUR: EU-Ministertreffen zu allgemeinen Angelegenheiten, Brüssel SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Allianz-Autoforum: «Cyber Risks in the Connected Car Eco System» (online), München HINWEIS:

JPN: Feiertag, kein Börsenhandel

