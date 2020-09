Der ehemalige Qualcomm-Manager Patrick Little wird neuer CEO von SiFive. Little soll die RISC-V-Prozessoren des Unternehmens als Alternative zu ARM positionieren. Dieser IP-Anbieter war gerade von Nvidia für 40 Milliarden Dollar übernommen worden. Little ist Nachfolger von Naveed Sherwani, der von seiner Funktion als Präsident und CEO zurücktritt, aber weiterhin dem Board von SiFive vorsteht. Das Unternehmen hat vergangenen Monat 61 Millionen Dollar von Investoren, darunter den Chip-Riesen Intel und Qualcomm, erhalten. Mit diesen Mitteln will sich SiFive zu einer Alternative zu den Big Playern ...

