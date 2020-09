MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die "Süddeutsche Zeitung" zu Geldwäsche:

"Filigrane Änderungen in der Geldwäsche-Aufsicht reichen nicht. Die Politik muss Banken radikaler zeigen, dass laxe Kontrollen nicht hingenommen werden. Experten gehen davon aus, dass 800 Milliarden bis zwei Billionen Dollar jährlich gewaschen werden, großteils mutmaßlich über Banken. Um das einzudämmen, braucht es ein klares Signal: Die Amerikaner, in deren Währung das meiste Geld gewaschen wird, sollten Wiederholungstäter vom US-Markt ausschließen. Europa wiederum sollte dringend die Behörden besser ausstatten, die gegen Geldwäsche kämpfen, und sich auch auf eine Anti-Geldwäsche-Verordnung einigen und den Flickenteppich aus Richtlinien entsorgen. Ein Schritt in die richtige Richtung ist es, dass in Deutschland künftig alle Straftaten als Vortaten für Geldwäsche gelten sollen. Geldwäscher konnten es bisher ausnutzen, dass im Strafrecht immer eine schlimme Vortat vonnöten war, um Geldwäsche verfolgen zu können, also handfeste Beweise für Betrug, Menschenhandel oder Drogenschmuggel."/yyzz/DP/fba