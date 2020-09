AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zur Tarifrunde im Öffentlichen Dienst:

"In einem Jahr, in dem Deutschland monatelang so gut wie stillstand, ist ein Arbeitskampf in Kindergärten, Kliniken oder Altenheimen so überflüssig wie der berühmte Kropf. (.) Warnstreiks in Kindergärten, zum Beispiel, müssen viele Familien geradezu als Provokation empfinden - sie haben nach einem chaotischen halben Jahr nur darauf gewartet, dass die Kinderbetreuung wieder etwas planbarer wird."/yyzz/DP/men