Elon Musk kann es nicht lassen. Rund eine Stunde nach Handelsschluss gibt er über Twitter einen Hinweis auf die Nachrichtenlage zum "Battery Day", der am Dienstag um 22:30 Uhr stattfindet. Die Anleger sehen das offensichtlich nicht so spaßig und schicken den Kurs nachbörslich um mehr als fünf Prozent nach unten. Dabei hatte sich Tesla schon während des offiziellen Handels auf Achterbahnfahrt befunden.Musk, der in der Vergangenheit schon des Öfteren mit fragwürdigen Tweets den Tesla-Kurs beeinflusste, ...

