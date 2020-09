DJ MÄRKTE ASIEN/Anleger bleiben risikoscheu - Kospi sehr schwach

SCHANGHAI (Dow Jones)--Am Dienstag geht es den zweiten Tag in Folge an den Börsen in Ostasien und Australien abwärts. In Japan findet wegen des Herbstanfangs erneut kein Handel statt. Die Vorgaben von den Märkten in Europa und den USA sind schwach. Belastet wird die Stimmung weltweit von den steigenden Corona-Neuinfektionen, die vor allem in den europäischen Ländern zu beobachten sind. Zudem scheint eine Einigung auf ein staatliches Stimulierungspaket in den USA in immer weitere Ferne zu rücken. Die allgemeine Risikoscheu spiegelt sich im Dollar, der gegen die asiatischen Währung zulegt. Lediglich der Yen, der seinerseits ebenfalls als sicherer Hafen gilt, kann mit dem Dollar mithalten.

Im Streit um die Videoplattform Tiktok hat US-Präsident Donald Trump wieder die Zügel angezogen, nachdem am Vortag die Zeichen auf Entspannung standen. Trump bekräftigte, dass er einer Einigung nur unter der Bedingung zustimmen werde, dass der Tiktok-Mutterkonzern Bytedance aus China die Kontrolle über das US-Geschäft vollständig abgebe. "Sie werden nichts damit zu tun haben, und wenn doch, werden wir den Deal einfach nicht machen", sagte Trump dem Sender Fox News.

Schanghai tendiert nach zunächst deutlicheren Abschlägen knapp behauptet. Auf dem gesunkenen Niveau seien bereits wieder Gelegenheitskäufer hereingekommen, heißt es von Teilnehmern. Zu den abverkauften Werten gehörten solche von metallverarbeitende und Rüstungsunternehmen.

Auch in Hongkong sind mit minus 0,2 Prozent lediglich leichte Verluste zu verzeichnen. Die Bankenaktien HSBC (-2,6 Prozent) und Standard Chartered (-2 Prozent) geben nochmals deutlicher nach, nachdem am Wochenende Geldwäschevorwürfe gegen den Bankensektor weltweit hochgekommen waren. Dagegen tendieren Technologiewerte uneinheitlich.

Auf den sehr schwachen südkoreanischen Markt - der Kospi verliert 1,9 Prozent -, drückt die Nachricht, dass das Land in Vorbereitung auf die Wintersaison und die dann mutmaßlich steigenden Corona-Risiken kostenfreie Grippeschutzimpfungen wegen Problemen ausgesetzt hat. Verkauft werden unter anderen Pharma- und Autowerte. Letztere werden auch von Meldungen belastet, wonach neun Unternehmen, darunter Hyundai Motor and Kia Motors, über 27.000 Fahrzeuge wegen fehlerhafter Komponenten zurückrufen.

Die durch die Pandemie verursachten wirtschaftlichen Probleme spiegeln sich in australischen Konjunkturdaten. Neue Zahlen zum Arbeitsmarkt und zu den Löhnen belegten, dass die Krise anhält. Vor allem kleinere und mittelgroße Unternehmen hätten zu kämpfen, sagen Experten.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.781,90 -0,70% -13,50% 08:00 Kospi (Seoul) 2.344,77 -1,90% +6,69% 08:00 Schanghai-Comp. 3.312,88 -0,12% +8,61% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 23.887,33 -0,26% -10,59% 10:00 Straits-Times (Sing.) 2.468,95 -0,67% -22,50% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.506,23 +0,45% -5,17% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:24 Uhr % YTD EUR/USD 1,1764 -0,1% 1,1770 1,1854 +4,9% EUR/JPY 122,98 -0,2% 123,23 123,39 +0,9% EUR/GBP 0,9180 -0,1% 0,9187 0,9162 +8,5% GBP/USD 1,2816 +0,0% 1,2815 1,2940 -3,3% USD/JPY 104,53 -0,1% 104,68 104,10 -3,8% USD/KRW 1163,81 -0,1% 1164,85 1158,87 +0,8% USD/CNY 6,7856 -0,3% 6,8052 6,7642 -2,6% USD/CNH 6,7873 -0,1% 6,7941 6,7636 -2,6% USD/HKD 7,7500 -0,0% 7,7501 7,7500 -0,5% AUD/USD 0,7220 -0,1% 0,7227 0,7313 +3,0% NZD/USD 0,6673 +0,1% 0,6665 0,6765 -0,9% Bitcoin BTC/USD 10.466,26 -0,3% 10.501,51 10.921,01 +45,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 39,50 39,31 +0,5% 0,19 -31,1% Brent/ICE 41,57 41,44 +0,3% 0,13 -32,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.914,31 1.912,30 +0,1% +2,01 +26,2% Silber (Spot) 24,75 24,83 -0,3% -0,07 +38,7% Platin (Spot) 895,28 884,00 +1,3% +11,28 -7,2% Kupfer-Future 3,04 3,03 +0,4% +0,01 +7,7% ===

