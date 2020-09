Da war er also nun der Tag nach dem Verfall. Gleich am Montag startete der Aktienmarkt deutlich schwach und verlor im Laufe des Tages immer mehr an Boden. Ist dieses kleine Gewitter ein Vorbote auf mehr? Wie erwartet kam es am Tag nach dem Verfallstermin am Freitag zu einer deutlichen Reaktion im Markt. In meinem letzten Artikel schrieb ich dazu: Doch spätestens ab Beginn nächster Woche dürften auch diese möglichen Schieflagen abgearbeitet sein und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...