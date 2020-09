Im DAX zeichnet sich am Dienstag nach dem Kursrutsch zu Wochenbeginn eine kleine Erholung ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor der Eröffnung 0,6 Prozent höher auf 12.622 Punkte. Am Vortag war der Leitindex aus Furcht der Anleger vor der ansteigenden Corona-Infektionswelle um mehr als vier Prozent abgerutscht. Dabei hätte er fast seinen größten Tagesverlust seit Mitte März erlitten, als der Corona-Crash gerade noch am Laufen war.In den USA hatte sich der Dow Jones ...

