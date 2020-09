Berlin - Im Tarifstreit des Öffentlichen Dienstes hat die Gewerkschaft Verdi ab Freitag Warnstreiks in Berlin und Brandenburg angekündigt. "Momentan sind wir in den Planungen, wo jeweils gestreikt wird. Die Berliner und Brandenburger können sich darauf einstellen, dass die Warnstreiks ab Freitag losgehen werden in verschiedenen Bereichen", sagte die stellvertretende Verdi-Landeschefin Berlin-Brandenburg, Andrea Kühnemann, am Dienstag im RBB-Inforadio.



"Betroffen sind zum Beispiel die Berliner Stadtreinigung, die Wasserbetriebe, kommunale Krankenhäuser, Kindertagesstätten in Brandenburg." In Berlin würden die Kindertagesstätten nicht bestreikt, so Kühnemann. Die Tarifverhandlungen am Wochenende in Potsdam hätten sie schwer enttäuscht: "Jetzt muss der Druck auf die Arbeitgeber erhöht werden, damit ein Angebot vorgelegt wird."



Die Mindestforderung sei ein Mindestbetrag, eine Arbeitszeitangleichung müsse kommen. Die Auszubildenden müssten zudem was spüren und auch die Kollegen in den städtischen Krankenhäusern.

