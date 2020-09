Der "Schweizer Nobelpreis" geht an Professor Rudolf Aebersold, der Latsis-Preis für Nachwuchsforschende an Maryna Viazovska.Bern - Erstmals werden 2020 die beiden renommierten Schweizer Wissenschaftspreise Marcel Benoist und Latsis gemeinsam verliehen. Der als 'Schweizer Nobelpreis' bekannte Schweizer Wissenschaftspreis Marcel Benoist geht im Jubiläumsjahr an Rudolf Aebersold (ETH Zürich/Universität Zürich) für seine Pionierarbeit in der Systembiologie. Den Nationalen Latsis-Preis, der an Nachwuchsforschende bis 40...

Den vollständigen Artikel lesen ...