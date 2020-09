Nach dem Ausverkauf vom Vortag läutet der deutsche Aktienmarkt am Dienstag eine vorsichtige Gegenbewegung ein.Mit einem Gewinn von 0,7 Prozent bei 12.629,71 Punkten startete der DAX in die Dienstagssitzung.Ausverkauf am VortagAm Vortag war der Leitindex aus Furcht der Anleger vor der ansteigenden Corona-Infektionswelle um mehr als 4 Prozent abgerutscht. Dabei hätte er fast seinen größten Tagesverlust seit Mitte März erlitten, als der Corona-Crash gerade noch am Laufen war.In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...