Entscheidend bleibt, dass der DAX unter den 50er-EMA bei aktuell 12.870 Punkten nach unten durchbricht, um neue Abwärtsdynamik zu generieren. Dann dürfte der Leitindex Kurs auf den 200er-EMA bei aktuell 12.130 Punkten nehmen.

Wichtig ist zudem die weitere Entwicklung im US-Index S&P 500. Der S&P 500 ist zuvor im Monatschart an seinem langjährigen oberen Fibonacci-Fächer bei 3.550 Punkten erneut nach unten abgeprallt, womit sich das große Bild deutlich eingetrübt hatte. Am Freitag ist der S&P 500 zudem unter seinen 50er-EMA gerutscht und dürfte weiter abgeben. Was dann auch den DAX weiter belasten dürfte.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

DAX bei 13.116 Punkten, vorbörslich bei 13.050 Punkten.

Indikatoren short.

Anlaufmarken nach unten bei 13.100, 13.000, 12.950 und 12.870 Punkten. Nach oben bei 13.150, 13.200, 13.250, 13.300, 13.310, 13.350 und 13.400 Punkten.

Gaps nach oben bei 13.500 Punkten, nach unten bei 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten offen.

Trendindikator:

Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short. (Seitwärtsphase) ...

