RKI: 1.821 Neuinfektionen in Deutschland - 10 weitere Todesfälle

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Dienstag mit 274.158 angegeben - ein Plus von 1.821 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 275.560 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte 9.396 Todesfälle und damit zehn mehr als am Vortag. Die JHU zählte weiterhin 9.390 Tote. Die Zahl der Genesenen lag laut RKI bei etwa 243.700.

Spahn: Deutschland im Kampf gegen Corona besser gerüstet als zu Pandemie-Beginn

Deutschland ist nach Ansicht von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) im Kampf gegen das neuartige Coronavirus heute "deutlich besser gerüstet" als zu Beginn der Pandemie. Unter anderem gebe es mehr Testkapazitäten und Schutzausrüstung für medizinisches Personal, sagte Spahn am Montagabend in der ARD. Zu weiteren Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen äußerte sich der CDU-Politiker jedoch skeptisch.

Scholz lässt Vorwürfe gegen Banken in Zusammenhang mit Geldwäsche prüfen

Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat eine neue Überprüfung der von einem internationalen Journalisten-Team aufgedeckten Defizite im weltweiten Kampf gegen Geldwäsche angeordnet. "Wir schauen, ob wir aus diesen alten Fällen noch Erkenntnisse ziehen können", sagte der SPD-Politiker der Augsburger Allgemeinen. "Es handelt sich um Vorwürfe, die länger zurückliegen, vor allem in der Zeit bis 2017", betonte Scholz. Seitdem seien in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche Konsequenzen gezogen worden um Geldwäsche besser auf die Schliche zu kommen, sagte der Minister.

Steuereinnahmen gehen im August wieder stärker zurück

Die deutschen Steuereinnahmen sind auch im August angesichts der Corona-Pandemie gesunken, wie im Juli allerdings erneut in deutlich geringerem Ausmaß als in den Monaten zuvor. Im August nahmen sie ohne reine Gemeindesteuern gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,3 Prozent ab und damit stärker als im Vormonat, wie das Bundesfinanzministerium in seinem Monatsbericht mitteilte. Im Juli waren sie nur noch um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gesunken, im Juni dagegen um 19,0 Prozent, im Mai um 19,9 Prozent und im April um 25,3 Prozent.

Umfrage: 63 Prozent der Bundesbürger haben Verständnis für Warnstreiks

Die von den Gewerkschaften angekündigten Warnstreiks im öffentlichen Dienst stoßen bei der Mehrheit der Bundesbürger auf Verständnis. 63 Prozent der Befragten äußerten sich in einer am Dienstag veröffentlichten Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL und n-tv dementsprechend. Das gilt demnach auch für Befragte, die damit rechnen müssen, dass sie von den Streiks betroffen sein werden. 32 Prozent zeigten kein Verständnis für die Streiks.

Tschechiens Regierungschef bereut voreilige Lockerung von Corona-Maßnahmen

Tschechiens Regierungschef Andrej Babis hat Versäumnisse bei der Bekämpfung des neuartigen Coronavirus eingeräumt. Seine Regierung habe falsch gehandelt, als sie die Corona-Maßnahmen vor den Sommerferien gelockert habe, sagte Babis in einer vom Fernsehen übertragenen Rede. Wegen der zuletzt stark steigenden Infektionszahlen war zuvor der tschechische Gesundheitsminister Adam Vojtech zurückgetreten.

Britische Experten befürchten exponentiellen Anstieg bei Corona-Neuinfektionen

In Großbritannien droht nach Einschätzung von Experten ein massiver Anstieg bei den Corona-Infektionszahlen, sollte sich die Bevölkerung nicht konsequent an strenge Abstandsregeln halten. Bis Mitte Oktober könnten die täglichen Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus ein Niveau von 50.000 erreichen, warnte der Chefarzt der Regierung in England, Chris Whitty. Die Regierung in London erhöhte die Corona-Alarmstufe von drei auf vier.

May kritisiert Johnsons Brexit-Politik als "unverantwortlich"

Die frühere britische Regierungschefin Theresa May hat ihrem Nachfolger Boris Johnson "Rücksichtlosigkeit und Unverantwortlichkeit" in der Brexit-Politik vorgeworfen. Einen von der Regierung vorgelegten Entwurf für ein umstrittenes Binnenmarktgesetz könne sie nicht unterstützen, sagte May im Unterhaus in London. Das Binnenmarktgesetz werde "dem Ruf des Vereinigten Königreichs unbeschreiblichen Schaden zufügen", kritisierte May.

Powell: Schnelles Handeln hat tieferen Abschwung verhindert

Das schnelle Handeln der Regierung zur Abmilderung der Belastungen aus der Corona-Pandemie hat nach Ansicht von Fed-Chef Jerome Powell einen tieferen Wirtschaftsabschwung verhindert. Der US-Kongress werde aber wohl noch mehr Geld in die Hand nehmen müssen, um Teile der Wirtschaft zu stützen, die weiterhin Schwierigkeiten hätten, geht aus einem vorab verbreiteten Redetext Powells für eine am Dienstag beginnende Anhörung hervor.

Trump will bei Nachfolge für Supreme Court unter fünf Kandidatinnen auswählen

Nach dem Tod der liberalen Verfassungsrichterin Ruth Bader Ginsburg hat US-Präsident Donald Trump fünf Frauen für die Nachfolge im Blick. Die Juristinnen würden "auf Herz und Nieren überprüft", sagte Trump in Washington. Mit einigen habe er schon persönlich gesprochen. Der Präsident will seine Entscheidung für eine Nominierung für den Obersten Gerichtshof am Freitag oder Samstag treffen.

