DJ Kanzleramtschef Braun gegen erneute Grenzschließungen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) ist trotz steigender Infektionszahlen in den Nachbarländern gegen Grenzschließungen und mahnt die Bevölkerung zu diszipliniertem Verhalten über die Herbst- und Wintermonate. Der CDU-Politiker sagte im ZDF-Morgenmagazin, man habe mit Grenzschließungen "keine guten Erfahrungen" gemacht. Deutschland brauche die Pendler, wie etwa die Krankenschwestern, die aus Frankreich kommen und im Saarland arbeiten. Auch sei Deutschland auf den freien Warenverkehr angewiesen.

"Deshalb ist Grenzschließung überhaupt nicht das Mittel der ersten Wahl", so Braun. Vielmehr müsse der Arbeitgeber des Pendlers, der in Deutschland sitze und etwa aus Frankreich seine Mitarbeiter beziehe, ein Hygienekonzept haben, von dem er mit Überzeugung sagen könne, dass man sich in seinem Betrieb nicht anstecke.

"Das ist eine große Herausforderung, wenn im Nachbarland hohes Infektionsgeschehen ist, das nicht überschwappen zu lassen", so Braun. "Wir haben überall Konzepte, die uns eigentlich die Chance geben, dass wir das schaffen können, wenn wir konsequent sind." Braun betonte zudem, dass man für das Frühjahr mit einem Impfstoff gegen das Coronavirus rechnen könne.

"Wir müssen jetzt gut durch diesen Winter kommen. Und dazu ist es eben erforderlich, dass wir noch viel Disziplin bewahren", so Braun. "Jetzt ist eine Zeit bei steigenden Zahlen, wo wir keine Öffnungssignale mehr senden sollten. Sondern wir sollten sagen, wir sind jetzt beim Eintritt in den Herbst. Wir haben steigende Zahlen. Und deshalb müssen wir sehr deutlich machen: Jetzt ist die Disziplin in der Bevölkerung gefragt, so wie sie es im Frühjahr und Sommer eigentlich schon sehr vorbildlich gezeigt hat."

Bei den für nächste Woche geplanten Bund-Länder-Gespräche zur Corona-Pandemie werde es darum gehen, dass man einheitliche Signale sendet und dass man Bedingungen schafft, damit der Gesundheitssektor seine Arbeit schaffen könne.

