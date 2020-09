Santa Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Die neu ernannte Leiterin Global Marketing and Inside Sales forciert frische Programme zur Stärkung des Vertriebs, zur Fokussierung auf die innovativen Technologien von Tintri und zur konsequenten KundenorientierungTintri®, Anbieter intelligenter Infrastrukturen für Unternehmen, unterstreicht sein Engagement für Kunden und Vertriebspartner mit der Ernennung von Amy Medeiros zur Leiterin des Bereichs Global Marketing and Inside Sales. Amy Medeiros blickt auf mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Branche zurück. Mit der Entwicklung und Implementierung neuer Programme bringt sie die neue Unternehmensvision von Tintri® voran. Dies umfasst fokussierte Maßnahmen zur Stärkung des Vertriebsprogramms und zum Ausbau der Führungsstellung bei Technologien für intelligente Infrastrukturen, die durch die Übernahme von Nexenta® und IntelliFlash® untermauert wurde. Der Erfolg bei den mehr als 11.000 Implementierungen1 bei den führenden 20 % der Fortune-100-Unternehmen2 bestätigt den eingeschlagenen Weg.Amy Medeiros berichtet an Tom Ellery, General Manager und Senior Vice President of Field Operations bei Tintri. Sie verantwortet sämtliche Marketing- und Vertriebsinitiativen mit Schwerpunkt auf Kunden und Vertriebspartnern. Medeiros wird die von ihr entwickelten Programme zur Steigerung des Marktanteils von Unternehmenskunden weiter ausbauen und dabei aufzeigen, wie die Lösungen von Tintri den betrieblichen Aufwand minimieren und Machine-Learning-Algorithmen nutzen. Amy Medeiros war zuvor als Director of Worldwide Global Marketing and Strategy sowie als Senior Director of Product Marketing bei Brocade tätig. Zuvor war sie Leiterin des Bereichs Enterprise Partner Alliances bei Foundry Networks."Vor dem Hintergrund des signifikanten Wachstums der Tintri Enterprise Division von DDN im dritten Jahr in Folge freuen wir uns, Amy an Bord zu begrüßen. Ihre erwiesene Erfolgsbilanz und Erfahrung werden dazu beitragen, unsere globalen Marketing- und Vertriebsprogramme voranzutreiben und zu verbessern", sagte Alex Bouzari, CEO und Mitbegründer von DDN. "Tintri Enterprise von DDN ist bei intelligenten Infrastruktursystemen führend. Unsere Enterprise-Kunden und Vertriebspartner profitieren dadurch von Datenlösungen, die sich durch hohe Funktionsstärke, KI und Analytikfähigkeit auszeichnen."Medeiros und ihre Teams haben bereits Initiativen zur Weiterentwicklung der strategischen Vision von Tintri konzipiert. Erst kürzlich stellte das Unternehmen sein aktualisiertes Partnerprogramm vor, das die Vertriebspartner dabei unterstützen wird, ein vollständiges Paket an Unternehmenslösungen anzubieten, und das mehr kalkulierbare Rentabilitäts- und Wachstumschancen eröffnet."Wir schätzen den unkomplizierten und verständlichen Aufbau des Tintri-Partnerprogramms", sagte Aaron Cardenas, Gründer und CEO von P1 Technologies. "Die Genehmigung von Registrierungen erfolgt ohne bürokratischen Aufwand und im Bedarfsfall ist der Außendienst schnell zur Stelle. Das Wesentliche, was wir für unseren Verkaufserfolg brauchen, finden wir direkt im Tintri Partner Portal."Das vielseitige Portfolio der intelligenten Infrastruktur von Tintri besteht derzeit aus den Produktlinien VMstore, IntelliFlash und NexentaStor. Es wird weiter ausgebaut, sobald diese Technologien in neue Lösungen mit dem Ziel integriert sind, kalkulierbare Performance und Analytik über neue Plattformen und Anwendungen hinweg bereitzustellen. Tintri hat bereits den integrierten SQL-Speicher Tintri SQL Integrated Storage auf den Markt gebracht. Die Lösung leitet eine neue Ära für Kunden von SQL Server ein. Das vereinfachte, intelligente Speichermanagement steigert die Effizienz, unterstützt Datenbankadministratoren und gewährleistet ein konsistentes Endbenutzererlebnis. Die intelligenten Infrastrukturlösungen von Tintri sind auf autonomen Betrieb ausgelegt. Sie greifen auf mehr als 14 Billionen Datenpunkte unter Einsatz von Machine Learning zurück, ebenso wie auf 1,4 Millionen virtuelle Maschinen und Datenbanken, die durch VMstore selbstoptimiert werden. Zukünftige konvergente Technologien werden weitere Einsparungen ermöglichen und die Kundenzufriedenheit weiter steigern."VMstore hat entscheidend dazu beigetragen, Climb Channel Solutions als verlässlichen Berater und Wegbereiter für die Intelligente Infrastruktur zu etablieren und den Erfolg bei der Vereinfachung der Speicherverwaltung für virtualisierte Umgebungen zu begründen", sagte Dale Foster, CEO von Climb Channel Solutions. "Die intelligenten Analysen, autonomen Abläufe und Performance-Optimierungen kommen bei unseren VMstore-Kunden sowohl den Storage-Experten als auch den IT-Generalisten zugute. Das senkt den administrativen Aufwand und die Kosten für die Storage-Verwaltung über eine Reihe von Workloads hinweg und führt zu einer sehr hohen Kundenzufriedenheit und Anschlussgeschäften."Bei Tintri stehen die Kunden seit jeher im Vordergrund. In dieser Tradition wird das Unternehmen für seine Kunden und Partner im Oktober ein Sommerkonzert und eine Preisverleihung veranstalten. Tintri wird damit die innovativen Wege würdigen, mit denen Kunden die Technologien von Tintri zur Lösung ihrer geschäftlichen Aufgaben und zur Kostensenkung mit Erfolg einsetzen."Ich freue mich, mit einem derart herausragenden Team zusammenzuarbeiten. Mit unserem gemeinsamen Engagement unterstützen wir Kunden und Partner dabei, in der neuen Normalität erfolgreich zu sein, und sehen hier bereits positive Ergebnisse", sagte Medeiros. "Mit über 140 Patenten1 treibt Tintri die innovativen Technologien der nächsten Generation voran und verändert den IT-Betrieb grundlegend. Ich freue mich darauf, das Team zu leiten, während wir mit Tintri weiter in die neue Richtung steuern."Über TintriTintri hat seinen Sitz im Silicon Valley und ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von DataDirect Networks (DDN), dem Data-at-Scale Powerhouse und weltgrößten nicht börsennotierten Storage-Unternehmen. Tintri sorgt in Rechenzentren großer Unternehmen für eine herausragende Performance. Die KI-fähige intelligente Infrastruktur von Tintri unterstützt die Automatisierung durch Selbstlernfunktionen. Die analytischen Erkenntnisse tragen dazu bei, Betriebsabläufe zu vereinfachen und zu beschleunigen, und ermöglichen datenbasierte geschäftliche Einblicke. Tausende von Tintri-Kunden sparen mit Tintri bereits Millionen von Stunden in der Verwaltung und Administration ein. Entscheiden Sie sich für die intelligente Lösung. Sie haben die Wahl! Weitere Informationen über das Lösungsportfolio von Tintri erhalten Sie unter https://www.tintri.com/products.Pressekontakt:Walt & Company, im Auftrag von TintriSharon Sumrit, 408.369.7200 x2981ddn@walt.com©2020 Alle Rechte vorbehalten. Tintri, VMstore, IntelliFlash und NexentaStor sind Marken oder eingetragene Marken von DataDirect Networks. Alle anderen Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.1DDN und Tintri gemeinsam2Bezieht sich auf Implementierungen von Tintri VMstoreLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1214673/Tintri_Logo.jpgOriginal-Content von: Tintri by DDN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146438/4713250