Der britische Baumarktkonzern Kingfisher plc (ISIN: GB0033195214) will für das erste Halbjahr 2020 (31. Juli 2020) keine Zwischendividende an seine Aktionäre ausschütten, wie am Dienstag berichtet wurde. Im Vorjahr wurde eine Zwischendividende in Höhe von 3,33 Pence bezahlt. Begründet wird dies mit den anhaltenden Unsicherheiten aufgrund der Coronapandemie. Der Umsatz der Baumarktkette sank im ersten Halbjahr 2020 um 1,3 Prozent ...

