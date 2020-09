Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Dienstag zur Erholung an. Am Vortag war der Leitindex SMI um gut 2 Prozent abgesackt und hat damit einen Gutteil seiner Gewinne der vorangegangenen zwei Handelswochen ausradiert. Weltweit waren Investoren zum Wochenstart aus Aktien geflohen. Dass sich die Abgaben in den ...

