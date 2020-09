Die Wiener Börse hat sich am Dienstagvormittag mit nur wenig veränderten Notierungen präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 2.126,06 Punkten nach 2.125,31 Einheiten am Montag errechnet, das ist ein kleines Plus von 0,75 Punkten bzw. 0,04 Prozent.Nach freundlichem Beginn drehte der ATX rasch ins Minus ab, konnte sich aber etwas steigern und bewegt sich aktuell in der Nähe des Vortagesschluss. ...

