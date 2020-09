Der US-Dollar gewinnt in dieser Woche am Devisenmarkt stark an Wert, und dies zeigt sich besonders deutlich bei GBPUSD. Das Pfund sieht sich einer Reihe von Risiken ausgesetzt, die sich aus den Brexit-Verhandlungen und den Zinssenkungen aufgrund der Covid-Restriktionen ergeben. Andrew Bailey von der Bank of England bekräftigte heute erneut, dass die Notenbank sich intensiv um Zinssenkungen bemühe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...