DJ Airbus und IG Metall verhandeln über Beschäftigungssicherung

FRANKFURT (Dow Jones)--Die IG Metall will mit Arbeitszeitverkürzungen betriebsbedingte Kündigungen beim Flugzeugbauer in Deutschland verhindern. Am Donnerstag beginnen Tarifverhandlungen über Standort- und Beschäftigungssicherung mit der Geschäftsführung in Hamburg, wie die IG Metall Küste mitteilte. "Mit Kurzarbeit, Vier-Tage-Woche und anderen Arbeitszeitverkürzungen gibt es Instrumente, mit denen Kündigungen verhindert werden können", sagte Bezirksleiter Daniel Friedrich. Einen Teil der dabei entstehenden Einkommenseinbußen soll das Unternehmen dabei durch Aufstockungen auffangen, verlangt die IG Metall.

Airbus kürzt in Reaktion auf die Luftfahrt-Krise wenigstens für zwei Jahre Produktion und Auslieferungen um 40 Prozent. Bis zum Sommer nächsten Jahres müssen deshalb 15.000 Stellen weltweit abgebaut werden, 5.100 davon in Deutschland. Airbus-CEO Guillaume Faury erklärte vergangene Woche in einem Schreiben an die Mitarbeiter, womöglich werde es ohne betriebsbedingte Kündigungen nicht gehen. Die IG Metall möchte das verhindern. Sie fordert darüber hinaus Zukunftskonzepte für Premium Aerotec und den gesamten Standort Bremen.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 22, 2020 04:37 ET (08:37 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.