22.09.2020



- BERENBERG RAISES RDI REIT PRICE TARGET TO 115 (100) PENCE - 'BUY' - BRYAN GARNIER RAISES COMPASS GROUP TARGET TO 1190 (1030) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 550 (660) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 505 (550) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 1700 (1250) P - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS LEARNING TECHNOLOGIES GROUP TARGET TO 141 (143) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 310 (300) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS ABCAM PRICE TARGET TO 1270 (1370) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES IG GROUP PRICE TARGET TO 870 (740) PENCE - 'HOLD' - RBC CUTS HURRICANE ENERGY TO 'UNDERPERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 1 (25) P - RBC RAISES BAT TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 3200 (2700) PENCE - RBC RAISES IMPERIAL BRANDS TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 1900 (1800) P - RPT/RBC CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1300 (1490) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - SOCGEN CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 560 (610) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 550 (600) PENCE - 'BUY'



