Baden-Baden (ots) -- Startup-Gründer Marco Beicht (Powercloud) und Sascha Kiener (Augmentaio) am 2./3. Dezember- UN Think Tank Diplomatic Council lockt internationale Startups und Investoren in den Europapark Im Rahmen des Peter Hertweck Forum, das am 2. und 3. Dezember im Europapark Rust veranstaltet wird, findet ein Startup-Gipfel statt, um Gründer und Investoren zusammenzubringen. Zwei der erfolgreichsten neuen Startup-Gründer Deutschlands, Marco Beicht von Powercloud und Sascha Kiener von Augmentaio, haben bereits Keynote-Vorträge zugesagt. Forums-Initiator Peter Hertweck erklärt: "Marco Beicht mischt mit Powercloud die Digitalisierung der Energiewirtschaft auf; Kunden sind e.on, En.BW, Mainova, Web.de und viele mehr. Sascha Kieners Firma Augmentaio entwickelt Augmented Reality made in Germany; Kunden sind u.a. die Stadt Aachen, Capgemini und Evonik." Weitere Vortragende zum Startup- und Investment-Thema sind Peter Brock, Investment Director der 4L Vision ("Perspektiven für Impact Investing") und Torsten Volkmann, Vorstand Spitzmüller AG ("Technologien & Innovationen fördern & finanzieren"). Wie man einen altehrwürdigen Betrieb durch Disruption in die Neuzeit führt, erklärt Manuel Herder, dessen Herder-Verlag durch die Übernahme der Buchhandelskette Thalia bundesweit für Schlagzeilen sorgte.Der Gipfel der Jungunternehmer und Investoren wird vom Startup Forum des Diplomatic Council unterstützt, einem globalen Think Tank, der die Vereinten Nationen berät. Das Forum richtet den alljährlichen "Diplomatic Council Startup Leadership Award" aus, an dem 2020 in Deutschland die Business Angels Clubs Berlin-Brandenburg, Frankfurt-Rhein/Main und Rheinland-Pfalz beteiligt sind. Die drei Vereine adressieren zusammen weit über 100 Business Angels und deren Investments. Business Angels gelten als Schlüssel für den Erfolg von jungen Unternehmen, weil sie sich in einer frühen Phase nicht nur als Investoren engagieren, sondern darüber hinaus mit ihrer Erfahrung und ihren Geschäftskontakten maßgeblich zum Erfolg beitragen.Für das Peter Hertweck Forum lädt das Diplomatic Council über Deutschland hinaus internationale Startups und Investoren ein. Zielgruppe des Forums sind über Startups, Business Angels und Investoren hinaus vor allem Unternehmer und Topmanager aus der mittelständischen Wirtschaft. Auf der letztjährigen Veranstaltung hatten sich mehr als 120 Teilnehmer aus diesen Kreisen zusammengefunden.Auf der Referentenliste stehen neben Gründern und Investoren unter anderem der "KI-Papst" Prof. Peter Gentsch, der ehem. Verteidigungsminister Rudolf Scharping, der Zukunftsforscher Prof. Thomas Druyen sowie Dr. Markus Faulhaber, langjähriger Vorstandsvorsitzender der Allianz Leben, der Chefunterhändler für Chinas Beitritt zur Welthandelsorganisation WTO, Yongtu Long, und weitere Persönlichkeiten, die man nicht täglich trifft.Das Peter Hertweck Forum bietet einen wohl einzigartigen Rahmen der Wertschätzung, Offenheit und Authentizität, um sich über die wirklich wichtigen Dinge des unternehmerischen Lebens ein Stück mehr Klarheit zu verschaffen. Es ist ein Zusammentreffen von hochkarätigen Referenten, jahrzehntelang erfolgreichen Unternehmern, jungen Entrepreneurs, weitsichtigen Managern, Startups, Business Angels, Investoren und Persönlichkeiten mit Unternehmergeist. In diesem außergewöhnlichen Rahmen fällt es leicht, aus unterschiedlichen Wahrnehmungskanälen zu schöpfen und diese Erkenntnisse symbiotisch so zusammenzufügen, dass daraus etwas ganzheitlich Neues entsteht.Pressekontakt:Weitere Informationen: Peter Hertweck Forum,Dr. Rudolf-Eberle-Str. 38a, 76534 Baden-Baden,Tel. +49 (0)7223 800020-0, E-Mail: info@peter-hertweck-forum.de,Web: https://peter-hertweck-forum.dePR-Agentur: euromarcom public relations GmbH, Tel.: 0611/973150,E-Mail: team@euromarcom.de, Internet: www.euromarcom.deOriginal-Content von: Peter Hertweck Forum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131710/4713513