Amazon arbeitet an einem neuen Netzwerk-System für seine Echo- und Ring-Geräte. Die Sidewalk getaufte Technologie soll Nachbarschaftsnetzwerke ermöglichen. Amazons Sidewalk-System ist im Kern ein Mesh-Netzwerk, dessen Reichweite sich mit jedem neu hinzugefügten Teilnehmer vergrößert. Amazon denkt das Netzwerk auf Nachbarschafts-Ebene. Innerhalb der Reichweite des so gespannten Mesh-Netzes wäre dann die Standortbestimmung von Trägern entsprechender Geräte möglich. Der Ortungschip-Anbieter Tile ist bereits Teil des Projekts, wie Amazon in einem ...

