Seit unserer letzten Kommentierung zur Aktie des Streamingdienstanbieters Netflix hat sich einiges getan. Es ging zunächst noch einmal hoch her, ehe schließlich die Erosion einsetzte… Rückblick. In unserer Kommentierung vom 27.08. hieß es unter anderem "[…] In dieser Konsolidierungsphase gelang es der Aktie, im Bereich von 467 US-Dollar einen Doppelboden auszubilden. Da die Aktie bislang unter dem ...

