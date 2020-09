Platin, wie die anderen Edelmetalle auch, geriet zuletzt unter Abgabedruck. Noch in der vergangenen Handelswoche befand sich Platin in einer überaus aussichtsreichen Konstellation. Selbst ein charttechnischer Befreiungsschlag schien möglich, doch die letzten Handelstage haben die Karten neu gemischt; zumindest auf kurze Sicht. Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 10.09. hieß es unter anderem ...

