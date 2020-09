22.09.2020 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die Analysten der Erste Group haben ihre globale Strategie für das 4. Quartal veröffentlicht. Sie rechnen mit einer Seitwärtsbewegung der Aktienmärkte und meinen: "Nach einer soliden Erholung der Wirtschaft und der Aktienmärkte im Q3 steigt die Unsicherheit im Q4 wieder an. Wachsende Sorgen um die wirtschaftliche Erholung angesichts steigender COVID-19 Neuinfektionen in vielen Ländern sowie politische Risiken sorgen für erhöhte Volatilität an den Märkten. Wir rechnen sowohl bei den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...