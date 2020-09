DJ Studie: Fast jedes vierte Windrad vom Aus bedroht

BERLIN (Dow Jones)--Fast ein Viertel aller deutscher Windkraftanlagen (23 Prozent) steht vor einer ungewissen Zukunft. Weil für sie die Förderung durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz ausläuft, müssen sie bis 2025 eine neue Vermarktungsform finden oder stillgelegt werden, wie eine Studie des Analyseunternehmens Nefino im Auftrag des Schweizer Energiedienstleisters Alpiq zeigt. Zugleich verhindern regionale Abstandsregelungen, dass sie durch leistungsfähigere und höhere Turbinen ersetzt werden.

Für die Analyse wurden mehr als 12.000 Altanlagen mit auslaufender EEG-Förderung berücksichtigt. Mittels Geoinformationen wurden die Abstände aller betroffenen Windenergie-Standorte zum nächstgelegenen Siedlungs-, Gewerbe- oder Naturschutzgebiet sowie anderen relevanten Bauwerken ermittelt. Das Ergebnis zeigt, dass mehr als 8.700 Anlagen mit einer installierten Leistung von rund 10,4 Gigawatt sowohl von der EEG-Befristung als auch von Abstandsregelungen betroffen sind.

52 Prozent davon befinden sich in den nördlichen Bundesländern Niedersachsen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Im Süden und Südwesten sind zwar wegen des vergleichsweise späteren Ausbaustarts weniger Anlagen vom Ende der EEG-Förderung betroffen, hingegen greifen die Abstandsregelungen in diesen Regionen stärker: In Baden-Württemberg können nur 16 Prozent der Windräder modernisiert werden, in Bayern noch weniger.

Zwar will Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) den bislang mangelnden Ökostromausbau in beiden Ländern mit einer Südquote anreizen. Die für Mittwoch im Kabinett geplante EEG-Novelle sieht zudem eine Beteiligung von Kommunen an Windparks vor. Allerdings überlässt sie die Wind-Abstandsregeln den Ländern selbst und sieht auch keine Strategie für das Repowering - also die Modernisierung von Altanlagen - vor. Altmaiers Entwurf setzt vor allem auf marktwirtschaftliche Modelle wie langfristige Stromlieferverträge zwischen Anlagenbetreibern und Unternehmen.

September 22, 2020

