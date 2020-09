DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo-Institut: Wirtschaft 2020 schrumpft weniger als erwartet

Der Absturz der deutschen Wirtschaft verläuft nach neuen Berechnungen des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung "glimpflicher als gedacht". Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wird in diesem Jahr laut dem Institut um 5,2 Prozent schrumpfen. Im Sommer hatten die Forscher noch minus 6,7 Prozent vorhergesagt. Dafür werde das Wachstum der Wirtschaftsleistung im kommenden Jahr geringer ausfallen: Das Institut rechnet nun mit 5,1 Prozent statt 6,4 Prozent. Im Jahr 2022 erwarten die Ökonomen aus München ein BIP-Plus von 1,7 Prozent.

Erste punktuelle Warnstreiks im öffentlichen Dienst

Zum Auftakt der Warnstreiks im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen haben Beschäftigte in mehreren städtischen Einrichtungen die Arbeit niedergelegt. In Nordrhein-Westfalen beteiligten sich Angestellte der Stadtverwaltungen und von städtischen Betrieben in Duisburg, Remscheid, Unna und Gütersloh. In Bayern gab es Arbeitsniederlegungen in Augsburg. Verdi-Chef Frank Werneke warf den Arbeitgebern vor, sie hätte durch ihre Unbeweglichkeit in den Tarifverhandlungen zu der Eskalation beigetragen.

Kanzleramtschef Braun gegen erneute Grenzschließungen

Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) ist trotz steigender Infektionszahlen in den Nachbarländern gegen Grenzschließungen und mahnt die Bevölkerung zu diszipliniertem Verhalten über die Herbst- und Wintermonate. Der CDU-Politiker sagte im ZDF-Morgenmagazin, man habe mit Grenzschließungen "keine guten Erfahrungen" gemacht. Deutschland brauche die Pendler, wie etwa die Krankenschwestern, die aus Frankreich kommen und im Saarland arbeiten. Auch sei Deutschland auf den freien Warenverkehr angewiesen.

HDE: Einzelhandel wird trotz Corona 2020 ein Umsatzplus sehen

Der deutsche Einzelhandel wird trotz der Corona-Krise in diesem Jahr voraussichtlich hauptsächlich wegen des starken Online-Handels ein Umsatzplus von 1,5 Prozent verzeichnen. In seiner neuesten Prognose für 2020 erwartet der Handelsverband Deutschland (HDE) ein Anstieg des Umsatzvolumens auf 552 Milliarden Euro. Im Juli hatte der Verband noch ein Umsatzminus von 4 Prozent für das Gesamtjahr erwartet. Der HDE erklärte, dass die Erlöse im Jahr 2020 preisbereinigt das Vorjahresniveau erreichen werden.

Altmaier erwartet dank Strukturhilfen raschen Aufschwung Ost

Infolge der Milliarden-Strukturhilfen für den Kohleausstieg erwartet Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) einen raschen Boom in Ostdeutschland. Es sei möglich, "dass ein sich selbsttragender Aufschwung entsteht, der weit über das hinausgeht, was wir in den letzten Jahren gesehen haben", sagte Altmaier beim 5. Ostdeutschen Wirtschaftsforum und bekräftigte zugleich die Zusagen des Bundes: "Wir werden Wort halten. Das Geld für den Strukturwandel in den neuen Ländern kommt."

IW: Aufbau Ost weiter gekommen als BIP zeigt

Ostdeutschland hat sich wirtschaftlich stärker an Westdeutschland angenähert als es die reine Betrachtung des Bruttoinlandsproduktes (BIP) zeigt, schreibt das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in einer neuen Studie. Dass die Wirtschaftskraft der ostdeutschen Länder in absehbarer Zeit jener des westdeutschen Durchschnitts entspreche, sei allerdings unrealistisch. "Vielmehr bilden die schwächeren Westländer ein erreichbares Ziel."

EU fordert von London Verzicht auf Änderung des Brexit-Vertrages

Die EU hat Großbritannien aufgefordert, auf die geplante Änderung des Brexit-Vertrags zu verzichten. Die EU sei "äußerst besorgt", dass London "die Leitprinzipien des Austrittsvertrages verletzten" wolle, sagte Europastaatsminister Michael Roth (SPD) als Vertreter der deutschen EU-Ratspräsidentschaft in Brüssel. "Das ist für uns vollkommen inakzeptabel." Er warnte vor Folgen für die Verhandlungen mit London über die künftigen Beziehungen.

Schwedische Notenbank hält an Nullzins fest

Die schwedische Zentralbank hat ihren Leitzins bei Null bestätigt und bestätigte ihre frühere Prognose, dass der Zinssatz mindestens bis Ende 2023 unverändert bleiben dürfte. Die Riksbank erklärte, dass die schwedische Wirtschaft die akute Krise, in der sie sich im Frühjahr befand, verlassen zu haben scheint und sich etwas schneller als erwartet zu erholen begonnen hat. Zugleich merkte die Notenbank aber an, dass der Weg zurück lang und mit Unsicherheiten behaftet sei.

Taiwan wirft China Bedrohung des Friedens vor

Nach der Infragestellung einer Seegrenze durch die chinesische Regierung hat Taiwan dem Land eine Gefährdung des Friedens vorgeworfen. Außenminister Joseph Wu rief Peking dazu auf, "zu zivilisierten internationalen Standards zurückzukehren", nachdem ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums die sogenannte Medianlinie in der Straße von Taiwan für nicht existent erklärt hatte.

