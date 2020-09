Der DXY Aufwärtstrend verliert am Dienstag im Bereich der 93,90 an Dynamik - Unmittelbar darüber liegt mit der 94,00 ein wichtiger Widerstand - Die Rallye des DXY erreicht am Dienstag den Bereich der 94,00, wo die Dynamik nachließ. Dies ist ein wichtiger Widerstand, wo sich auch das August Hoch befindet. Ein Ausbruch über dieses Gebiet dürfte am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...