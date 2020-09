Köln (ots) -Hannes Jaenicke gehört zu den meistbeschäftigten Schauspielern imdeutschen Film und Fernsehen. Wenn er nicht gerade als Schauspielervor der Kamera steht, ist er unermüdlich für den Umwelt- undTierschutz im Einsatz, schreibt Bestseller zum Thema und drehtDokumentationen - mit viel Leidenschaft und immer geradeheraus unddirekt. Genau so wird er sicherlich auch seine neue Aufgabe angehen:Als Moderator von "Mann tv". Am Donnerstag, 24. September 2020,präsentiert Hannes Jaenicke die neunte Ausgabe des Männermagazins -von 22.15 bis 22.45 Uhr im WDR und in der Mediathek.Hannes Jaenicke freut sich auf die Sendung, die sich seiner Meinungnach trotz des Titels eher an Frauen richtet: "Das brauchen Männervermutlich gar nicht, sie sind in der Regel beratungs- undlernresistent. Aber für Frauen ist es vermutlich ähnlich amüsant wiedie Lektüre der 'Cosmopolitan' für junge Männer, die hoffen, dadurchetwas über Frauen zu lernen." In vielen seiner Filme spielt Jaenickeden Macho, wird gern auch als harter Kerl mit weichem Kernbezeichnet. Sein eigenes Männerbild verändere sich ständig, so HannesJaenicke. "Vor allem, weil man mit zunehmendem Alter immer besserüber sich selbst lachen kann und sich selbst immer weniger ernstnimmt."In der neunten Ausgabe von "Mann tv" geht es u.a. um Männer mitMissionen und Visionen, die Vorbild und Role Models sind wie:- Felix Finkbeiner, der die Stiftung "Plant-for-the-Planet" gegründet hat und sich seit seiner Kindheit fürden Umweltschutz einsetzt,- Timo Beelow, der mit dem Wuppertaler Unternehmen "wijld"nachhaltige Kleidung aus Holz produziert- Florian Jaenicke (nicht verwandt mit Hannes Jaenicke),der als Fotograf einen sehr persönlichen Einblick in dasLeben mit einem schwerstbehinderten Kind gibt und einanderes Bild von männlicher Stärke vermitteln will.Im Sommer 2015 produzierte das Redaktionsteam von "Frau tv" erstmalseine Ausgabe von "Mann tv". Zuletzt hatten Wolfgang Niedecken, MarcoSchreyl und Miroslav Nemec die Moderation übernommen. Die Sendung,die sich männlichen Herausforderungen, Gedanken, Phantasien undLebensentwürfen widmet, geht in loser Folge weiter - auf demSendeplatz von "Frau tv", donnerstags um 22.15 Uhr im WDR Fernsehen.Sendetermin: Mann tv mit Hannes JaenickeDonnerstag, 24. September 2020, 22.15 Uhr, WDR-Fernsehen und danachin der WDR MediathekRedaktion: Barbara Brückner, Franziska HilfenhausFotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Westdeutscher RundfunkKommunikationTel. 0221 / 220-7100wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4713932