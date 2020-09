Mainz (ots) -Woche 39/20Mittwoch, 23.09.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.40 Gedopte Gesellschaft - Streitfall Ritalin und Co.Deutschland 20206.25 ZDF.reportageDer AustauschcopEin US-Polizist in HamburgDeutschland 20176.55 Parteienkrieg am Supreme Court - Wer lenkt die US-Justiz?USA 20197.40 Tödliches Trinkwasser - Skandal in MichiganUSA 20198.23 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.25 Tödlicher Funke - Flammenhölle in KalifornienUSA 20199.10 Fahrenheit 11/9 von Michael MooreUSA 2018(weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:12.05 Künstliche Intelligenz - Wettlauf der GroßmächteUSA 201913.50 Firmen am Abgrund: Die Investmentbank Lehman BrothersSingapur 201614.35 Firmen am AbgrundJapan Airlines - In TurbulenzenUSA 2019(weiterer Ablauf ab 15.15 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:18.35 Sex, Trump & Fox News - Aufstieg und Fall des Roger AilesUSA 2019(weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:0.55 Fahrenheit 11/9 von Michael MooreUSA 2018(weiterer Ablauf ab 3.00 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:4.30 Unter GangsternGangs in El SalvadorSpanien 2019Woche 39/20Donnerstag, 24.09.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.15 Unter GangsternDie Narcos-ErbenSpanien 20196.00 Cosa NostraAngriff auf AmerikaFrankreich 20196.45 Cosa NostraDer Mafia-KriegUSA/Italien 20197.30 WISO-DokumentationMit 500 PS durch EuropaMit dem WISO-Truck auf dem BalkanDeutschland 20198.13 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.15 WISO-DokumentationMit 500 PS durch EuropaMit dem WISO-Truck in SpanienDeutschland 20199.00 Diesel im BlutTrucker zwischen Abschlepphof und RennpisteDeutschland 20169.45 ZDF.reportageIllegale AutorennenMit Tempo 100 durch die StadtDeutschland 201710.15 Albtraum StraßeAbgelenkt, aufgefahren, abgezocktDeutschland 202011.00 Auf den Spuren der Automafia - Luxuskarossen im VisierDeutschland 201511.45 Tödliche RennenStaat gegen RaserDeutschland 202012.30 ZDF.reportageSchrottplatz XXLDeutschlands größter Auto-VerwerterDeutschland 2017(weiterer Ablauf ab 13.00 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Terra XGeisterschiff im WattenmeerDeutschland 201222.25 Aufgedeckt: Geheimnisse des AltertumsBlackbeards SchiffGroßbritannien 201423.10 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie Karte der WikingerGroßbritannien 201223.55 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDas Geheimnis des WikingergrabsGroßbritannien 20180.35 heute journal1.05 ZDF-HistoryDie großen Illusionen des AtomzeitaltersDeutschland 20111.45 ZDF-HistoryDas Tschernobyl-VermächtnisDeutschland 20162.30 Super-GAU Tschernobyl - Sarkophag für die Ewigkeit?Deutschland 20183.15 Geniale RivalenAtombombe - Oppenheimer gegen HeisenbergUSA 20164.00 Die Atommüll-LügeDeutschland 2017(weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4713946