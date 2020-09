DJ Söder kündigt Verschärfung von Corona-Maßnahmen an

Von Andreas Kißler

MÜNCHEN/BERLIN (Dow Jones)--Bayern verschärft einzelne Bestimmungen, um die Ausbreitung des Coronavirus in regionalen Hotspots aufzuhalten. "Wir müssen jetzt reagieren", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bei einer Pressekonferenz. Eine entsprechende Verordnung gilt nach seinen Worten ab Mittwoch. "Das Ziel heißt Eindämmung statt Durchseuchung", betonte er. Oberste Priorität sei es, Schulen und Kitas im Sollbetrieb und die Wirtschaft am Laufen zu halten.

Grundsätzlich soll laut Söder einerseits auf regionale Ereignisse abgestellt werden und regional anstatt landesweit geregelt werden, und zum anderen soll "professionell vor privat" gelten, etwa mit Blick auf die Gastronomie. Man wolle "den Schwerpunkt von Eindämmungen auf den privaten Sektor setzen". Steige die 7-Tage-Inzidenz auf über 50, sollten Kommunen mit einer Maskenpflicht und einem Alkoholverbot an bestimmten Plätzen sowie einer früheren Sperrstunde reagieren können. Die maximale Personenzahl für Privatveranstaltungen soll zudem in Innenräumen von aktuell 100 auf 25 und im Freien von 200 auf 50 gesenkt werden.

Geschäftsreisende sollen bei maximal 48 Stunden Auslandsaufenthalt weiter nicht in Quarantäne müssen. Dies soll aber ausdrücklich nicht für Sportveranstaltungen gelten, was laut Söder "das Thema Supercup" betrifft, zu dem der FC Bayern München in das Hochrisikogebiet Budapest reisen wolle. "Jeder soll sich das noch einmal ganz genau überlegen, ob das wirklich sinnvoll ist", sagte der CSU-Vorsitzende.

