Wien (www.fondscheck.de) - Pimco stellt neuen Portfoliomanager ein - FondsnewsDer kalifornische Investmentmanager Pimco hat Mathieu Clavel als Managing Director eingestellt, so die Experten von "FONDS professionell".Als Portfoliomanager werde er ab 2021 die Abteilung "Private Credit Europe" leiten. In seiner Rolle werde Clavel den Anlagebereich "Special Situations" für Europa ausbauen und managen und dabei eng mit den Portfoliomanagementteams in den traditionellen Strategien, Hedge-Fonds- und privaten Strategien zusammenarbeiten. ...

