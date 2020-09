Berlin (ots) - In diesen Tagen versammeln sich die Bischöfe der Deutschen Bischofskonferenz in Fulda um den "Synodalen Weg" voranzubringen.



"Mit diesem Weg verlässt die römisch-katholische Kirche in Deutschland den Pfad der kirchlichen Treue zu ihrem Auftrag und ihrer Sendung. Sie kündigt den Gehorsam zu ihrem kirchlichen und geistlichen Oberhaupt auf. Sie lässt ihre treuesten und gläubigsten Mitglieder vereinsamt zurück, um sich partikularen Interessen zu unterwerfen und dem Pluralismus der evangelischen Kirche nachzueifern," kritisiert Joachim Kuhs, Mitglied im AfD-Bundesvorstand und Vorsitzender der Christen in der AfD.



Pressekontakt:



Alternative für Deutschland

Bundesgeschäftsstelle



Schillstraße 9 / 10785 Berlin

Telefon: 030 220 5696 50

E-Mail: presse@afd.de



Original-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110332/4714045

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de