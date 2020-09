Berlin (ots) - Der linke SPD-Bundestagsabgeordnete Michael Schrodi hat scharfe Kritik an den Anwärtern auf den CDU-Vorsitz Armin Laschet und Friedrich Merz geübt. "Sie wollen schnell zum Sparen und zur Schwarzen Null zurückkehren. Das würde die Konjunktur abwürgen, den Sozialstaat schwächen und verbaut die Zukunft kommender Generationen", sagte Schrodi der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "nd.DerTag" (Mittwochausgabe). Er warf den CDU-Politikern vor, den Staat kaputtsparen zu wollen "und damit das Instrument zu zerstören, das uns gerade gut durch die derzeitige Krise bringt".



Wegen der Differenzen mit der Union sagte Schrodi, der auch einer der Sprecher der Denkfabrik in der SPD-Bundestagsfraktion ist: "Wenn es nach der Bundestagswahl 2021 eine Mehrheit für Rot-Rot-Grün und eine progressive Politik gibt, sollten wir diese auch wahrnehmen."



Pressekontakt:



nd.DerTag / nd.DieWoche

Redaktion



Telefon: 030/2978-1722



Original-Content von: nd.DerTag / nd.DieWoche, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59019/4714044

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de