Der USD/JPY hält sich idealerweise unter 104,88 und mit einem klaren Bruch des Juli-Tiefs von 104,19, wird der Weg zur 103,43 Unterstützung frei, so die Analysten der Credit Suisse. Wichtige Zitate "Der USD/JPY konnte sich am Montag nicht unter dem Juli Tief von 104,19 halten, aber trotz der starken Erholung hat der Markt am Nachmittag keinen nennenswerten ...

