München (ots) -- Fachzentren in Berlin und München erfolgreich eröffnet- Weitere Standorte bereits in Planung Der Markt für männliche Sexualgesundheit ist milliardenschwer. Mit ELEXIAL startet nun ein echtes medizinisches Schwergewicht der Branche auf dem deutschen Markt durch. ELEXIAL ist die neue Marke der renommierten Boston Medical Group, weltweiter Marktführer für männliche Sexualgesundheit, mit mehr als 120 Fachzentren in neun Ländern. Das Unternehmen hat in diesem Sommer zwei neue Fachzentren in Berlin und München eröffnet und plant eine deutschlandweite Expansion in den nächsten Monaten. Damit gibt es für deutsche Patienten nun endlich hoch spezialisierte Zentren als Anlaufstelle für Männer mit einer der vier Diagnosen erektile Dysfunktion, vorzeitige Ejakulation, mangelndes Sexualverlangen und Penisverkrümmung, die das ELEXIAL-Spezialistenteam mit einem ganzheitlichen Konzept behandelt. Geschäftsführer in Deutschland ist Dominik Haller, Medical Director und Leiter des ELEXIAL Research Center Hector Corredor. Dominik Haller zum medizinischen Ansatz: "Wir sind auf die vier großen Indikationen hoch spezialisiert. Insgesamt sind in Deutschland rund 5 Millionen Männer von Erektionsstörungen betroffen. Wir wollen zum einen dem Themenkomplex der männlichen Sexualgesundheit die Scham nehmen. Aber vor allem treten wir an, um betroffenen Männern eine echte medizinische Hilfestellung zu bieten, fernab vom reinen Schlucken von Potenzpillen." Alle Fachzentren sind hell und freundlich eingerichtet, bieten Lifestyle-Ambiente und beschäftigen ein interdisziplinäres Ärzteteam, bestehend aus Andrologen, Urologen, Sexualtherapeuten und Ernährungswissenschaftlern. "So bringen wir höchste medizinische Kompetenz mit intensiver Betreuung im Wohlfühl-Ambiente in Einklang", so Dominik Haller.ELEXIAL - DIE GESUNDHEITSEXPERTEN ist die neue Medizinmarke der Boston Medical Group, des weltweit führenden Anbieters für männliche Sexualgesundheit, mit der der deutsche Markt erobert werden soll. In Kanada, Spanien und vielen südamerikanischen Ländern ist das Unternehmen schon stark mit eigenen Fachzentren vertreten. In Deutschland plant ELEXIAL einen rasanten Wachstumskurs: In diesem Jahr wurden bereits zwei Fachzentren eröffnet, im nächsten Jahr sollen weitere vier hinzukommen, um schnellstmöglich eine nationale Abdeckung zu erreichen - alle in Toplagen deutscher Großstädte. "Die Erfahrung aus anderen Ländern wie Kanada zeigt, dass unsere Fachzentren meist ab dem ersten Tag gut gefüllt sind und profitabel funktionieren. Denn es gibt eine hohe Zahl von Männern, die mit den gängigen Behandlungsmethoden, wie z. B. Potenzpillen, keine positiven Erfahrungen gemacht haben oder die sich bisher der Behandlung durch nicht-spezialisierte Ärzte entzogen haben. Deshalb achten wir zum einen auf höchste medizinische Kompetenz und perfekt geschultes Ärzte- und Fachzentrumspersonal, aber zum anderen immer auch auf ein echtes Wohlfühl-Ambiente mit Lifestyle-Appeal in unseren Zentren. Die Menschen sollen hier nicht nur von einem interdisziplinären Expertenteam individuell betreut werden, sondern sich gleichzeitig auch einfach wohlfühlen", beschreibt Dominik Haller den speziellen Ansatz.Intensive, ganzheitliche BetreuungBei ELEXIAL steht zu Beginn immer eine ausführliche und ganzheitliche Erstuntersuchung (Anamnese) durch einen Facharzt, der dem Problem mittels modernster medizinischer Verfahren und auch mithilfe des internen "Elexial Research Center" auf den Grund geht. Das Fachärzteteam, bestehend aus Andrologen, Urologen, Sexualtherapeuten und Ernährungswissenschaftlern, entwickelt anschließend - je nach Therapie - einen individuellen Behandlungsplan, nach dem der Patient persönlich - in den Fachzentren oder per Telemedizin - betreut wird. Besonderer Fokus liegt dabei auf der psychologischen Betreuung im Rahmen der Sexualtherapie und der Stoßwellentherapie - Ansätze, die zum Beispiel beim klassischen Urologen selten Beachtung finden. Hier liegt auch der große Unterschied von ELEXIAL: Das Krankheitsbild wird umfassend und ganzheitlich therapiert, unter Einbeziehung aller persönlichen Gesundheitsfaktoren des Patienten. Ergänzt wird die Therapie durch medikamentöse Behandlung oder spezielle Ernährungskonzepte. Das Spektrum von ELEXIAL umfasst ausschließlich Selbstzahlerleistungen.Fachzentren in Berlin und München bereits eröffnetELEXIAL startet in Deutschland mit hohen Investitionen und entsprechend großen Ambitionen. Ziel ist es, nicht weniger als die Marktführerschaft im fragmentierten deutschen Markt für Sexualgesundheit zu erringen. "Wir sind weltweit der größte Anbieter für männliche Sexualgesundheit, mit über 20 Jahren Praxiserfahrung und bereits über 1,2 Millionen behandelten Patienten. Diesen Vorsprung an Wissen, Know-how und klinischer Expertise kann so schnell niemand reproduzieren. Und deshalb erhalten wir bisher auch sehr positives Feedback von unseren deutschen Patienten, die es schätzen, dass hier echte Experten am Werk sind", so Dominik Haller. Die ersten beiden Fachzentren wurden im Sommer in Berlin, am Alexanderplatz, und in München-Lehel, direkt an der Praterinsel, eröffnet. Nächstes Ziel ist Frankfurt am Main. Weitere Fachzentren sollen 2021 in kurzen Abständen folgen. "Wir sind aktiv auf der Suche nach Standorten und medizinischem Fachpersonal", verrät Haller.Über ELEXIAL:ELEXIAL ist die neue Marke der renommierten Boston Medical Group, der weltweite Marktführer für männliche Sexualgesundheit, mit mehr als 120 Fachzentren in neun Ländern (Spanien, Kanada, Deutschland, Ecuador, Mexiko, Brasilien, Peru, Kolumbien und Argentinien). Das Unternehmen wurde im Jahr 1997 gegründet, hat bereits mehr als 1,2 Millionen Patienten erfolgreich betreut und verfügt sogar über ein eigenes klinisches Forschungszentrum in Südamerika, um neue Therapien und innovative Behandlungsmethoden zu entwickeln. In Deutschland hat ELEXIAL im Sommer 2020 zwei Fachzentren für männliche Sexualgesundheit eröffnet, in Berlin und München. Weitere Fachzentren sind bereits in der Planung. 