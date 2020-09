Der Richmond Fed Manufacturing Index stieg im September geringfügig an - Der US-Dollar-Index klettert in der amerikanischen Sitzung in Richtung 94,00 höher - Die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe des Fünften Distrikts der US-Notenbank Federal Reserve expandierte im September stärker als im August, wobei der zusammengesetzte Index der von der Richmond ...

Den vollständigen Artikel lesen ...