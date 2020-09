DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Fed/Powell: Wirtschaft wird Ende fiskalischer Unterstützung spüren

Fed-Chairman Jerome Powell hat den US-Kongress davor gewarnt, die Folgen einer ausbleibenden fiskalischen Unterstützung für die Wirtschaft zu unterschätzen. In einer Anhörung vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses sagte Powell, ein großer Teil der positiven Nachrichten von konjunktureller Seite habe auf der bisherigen finanziellen Unterstützung des Staats beruht. Die meisten Konjunkturprognosen basierten auf der Annahme, dass es in den nächsten Monaten ein weiteres Stützungspaket geben werde.

Söder kündigt Verschärfung von Corona-Maßnahmen an

Bayern verschärft einzelne Bestimmungen, um die Ausbreitung des Coronavirus in regionalen Hotspots aufzuhalten. "Wir müssen jetzt reagieren", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bei einer Pressekonferenz. Eine entsprechende Verordnung gilt nach seinen Worten ab Mittwoch. "Das Ziel heißt Eindämmung statt Durchseuchung", betonte er. Oberste Priorität sei es, Schulen und Kitas im Sollbetrieb und die Wirtschaft am Laufen zu halten.

Städte fordern Aufstockung der Städtebauförderung

Die deutschen Städte haben sich angesichts der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf Teile des Einzelhandels besorgt über die Entwicklung der Innenstädte gezeigt und eine verstärkte Städtebauförderung verlangt. "Die Corona-Pandemie wirkt wie ein Katalysator", sagte der Präsident des Deutschen Städtetags, Burkhard Jung, nach einer Präsidiumssitzung in Mannheim. "Sie forciert den Onlinehandel und könnte viele Einzelhändler zur Geschäftsaufgabe zwingen."

EU-Gipfel diese Woche wegen Corona-Falls verschoben

Wegen eines Corona-Falls im Umfeld von EU-Ratspräsident Charles Michel wird der für diese Woche geplante Sondergipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs verschoben. Wie ein EU-Sprecher am Dienstag mitteilte, wurde ein Sicherheitsbeamter Michels positiv auf Corona getestet, weshalb sich der Ratspräsident nach den in Belgien geltenden Bestimmungen in Quarantäne begeben musste. Das Treffen soll demnach nun am 1. und 2. Oktober nachgeholt werden.

EZB lässt "nachhaltige" Anleihen als Repo-Sicherheit zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) lässt Anleihen als Repo-Sicherheit zu, deren Kuponzahlungen an das Erreichen von Nachhaltigkeitszielen gebunden ist. Nach Mitteilung der EZB könnten solche Papiere künftig auch im Rahmen der Kaufprogramme APP und PEP erworben werden, wenn sie alle anderen programmspezifischen Anforderungen erfüllen. Die Regelung gilt ab 1. Januar 2021.

Türkei und Griechenland vereinbaren im Gasstreit Gespräche

Wegen der Spannungen um Gasbohrungen im östlichen Mittelmeer hat die Türkei angekündigt, mit ihrem Streitpartner Griechenland Gespräche führen zu wollen. Beide Seiten stünden "bereit, mit Sondierungsgesprächen zu beginnen", erklärte die türkische Präsidentschaft am Dienstag. Die griechische Regierung bestätigte die bevorstehenden Gespräche.

Russland will militärische Zusammenarbeit mit Iran ausbauen

Russland will nach dem Auslaufen des UN-Waffenembargos gegen den Iran seine militärische Kooperation mit Teheran ausbauen. Nach dem Ende des Embargos ergäben sich "neue Möglichkeiten in unserer Zusammenarbeit mit dem Iran", sagte Russlands Vize-Außenminister Sergej Riabkow der Nachrichtenagentur Interfax am Dienstag. Das Waffenembargo gegen den Iran läuft am 18. Oktober aus. Die US-Regierung hatte vergeblich auf eine Verlängerung gedrängt.

Mehrheit für Trumps Supreme-Court-Kandidatin im US-Senat absehbar

US-Präsident Donald Trump hat seine Senatsmehrheit für eine Bestätigung einer neuen Verfassungsrichterin so gut wie sicher. Der republikanische Senator Mitt Romney kündigte am Dienstag an, er werde sich einer Abstimmung über eine von Trump vorgeschlagene Kandidatin nicht entgegenstellen. Sollte eine Nominierte im Senat zur Wahl stehen, werde er gemäß ihrer Qualifikation abstimmen.

Zahl der Corona-Toten in den USA übersteigt Schwelle von 200.000

In den USA hat die Zahl der Corona-Todesfälle die symbolische Schwelle von 200.000 überstiegen. Die Marke wurde nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität am Dienstag überschritten. Die USA stehen damit für rund jeden fünften Corona-Todesfall weltweit. Seit Beginn der Pandemie wurden in dem Land rund 6,86 Millionen Infektionsfälle bestätigt - auch das ist ein internationaler Höchstwert.

Trump attackiert in UN-Rede China und WHO wegen Corona-Krise

US-Präsident Donald Trump hat in seiner Rede bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung China und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) wegen der Corona-Krise scharf attackiert. Die Vereinten Nationen müssten China wegen der Pandemie "zur Rechenschaft ziehen", sagte Trump am Dienstag in einer Videoansprache. So habe China zu Beginn der Pandemie seinen Bürgern erlaubt, ins Ausland zu reisen "und die Welt zu infizieren".

Pharmaindustrie: Preis von 5 bis 15 Euro für Corona-Impfstoff möglich

Pharmaindustrie zwischen 5 und 15 Euro pro Dosis kosten. "Ich halte diesen Preis für einen Impfstoff für angemessen", sagte Sue Middleton vom Europäischen Pharmaherstellerverband EFPIA am Dienstag bei einer Anhörung im Europaparlament. Genaue Kosten könnten allerdings bisher wegen laufender Entwicklung und der Vertraulichkeit von Lieferverträgen nicht genannt werden.

Stimmung der Verbraucher im Euroraum hellt sich weiter auf

Das Verbrauchervertrauen im Euroraum hat sich im September verbessert. Der von der EU-Kommission ermittelte Index stieg um 0,8 auf minus 13,9 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von minus 14,4 prognostiziert. Für die EU-28 verbesserte sich der Wert um 0,6 Punkte auf minus 14,9. Der endgültige Indexstand des Verbrauchervertrauens für September wird in der kommenden Woche veröffentlicht.

Umfrage: Ansehen der SPD ist auf Tiefstand

Die SPD hat einer Umfrage zufolge derzeit nur geringe Chancen, von der Popularität ihres Kanzlerkandidaten Olaf Scholz zu profitieren. In einer Allensbach-Umfrage im Auftrag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung stuften nur 9 Prozent der Befragten die SPD als kompetent ein, das Land durch eine Krise wie die derzeitige zu führen. Der CDU/CSU trauten dies 54 Prozent der Befragten zu.

US/Median-Preis bestehender Häuser Aug +11,4% gg Vj auf 310.600 USD

US/Bestand unverkaufter Häuser bei 3,0 Monatsangeboten

US/Verkäufe bestehender Häuser Aug PROGNOSE: 6,05 Mio Jahresrate

US/Verkäufe bestehender Häuser Aug +2,4% auf 6,00 Mio Jahresrate

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 3 Wochen Sep -0,9% gg Aug

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 3 Wochen Sep +0,1% gg Vorjahr

