Das Verbrauchervertrauen in der Eurozone ist im September leicht gestiegen - Der EUR/USD wird weiterhin im negativen Bereich unter 1,1750 gehandelt - Der Verbrauchervertrauensindikator für die Eurozone verbesserte sich leicht auf -13,9 in der vorläufigen September-Lesung von -14,7, wie die von der Europäischen Kommission am Dienstag veröffentlichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...