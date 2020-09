SWANZEY, New Hampshire (USA), Sept. 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Moore Nanotechnology Systems ("Nanotech"), ein weltweit führender Anbieter von Ultrapräzisions-Bearbeitungssystemen, gibt die Eröffnung seines UPM-Prozessentwicklungszentrums (UPM = Ultra Precision Machining) in Concord, North Carolina (USA) bekannt.



Nanotech verzeichnete weltweit ein deutliches Wachstum, da die Nachfrage nach optischen Hochleistungssystemen weiter zunimmt. Diese Einrichtung wird auf 325 Quadratmetern die neuesten technologischen Fortschritte von Nanotech nutzen, darunter Diamantdrehgeräte der nächsten Generation, hochmoderne Mess- und Analysewerkzeuge sowie Aktivitäten zur Entwicklung von Hardwareprozessen.

Nanotech traf die gezielte Entscheidung, diese Einrichtung in der Nähe des UNC-Campus in Charlotte zu errichten, um eine engere Zusammenarbeit mit Matt Davies in der Diamantdrehforschung und Chris Evans mit Präzisionsmesstechnik aufzubauen. Mark Boomgarden, President und CEO von Nanotech, erklärte: "In den letzten zwei Jahren haben wir aktiv und strategisch nach neuen Wegen gesucht, um den Markt und die Wissenschaft einzubeziehen, damit wir komplizierte Probleme lösen und unsere Marke Kunden und neuen potenziellen Nutzern vorstellen können." Herr Boomgarden fuhr fort: "Die enge Zusammenarbeit mit einer US-amerikanischen Universität wie UNC Charlotte, die über Fachwissen sowohl in der hochpräzisen Bearbeitung als auch Messtechnik verfügt, bietet Nanotech eine großartige Gelegenheit, eine Partnerschaft aufzubauen und unser Produkt- und Technologieangebot weiterzuentwickeln. Dies ist nur ein weiterer Schritt, den Nanotech unternimmt, um unser Engagement für die Branche zu teilen."

Die UNC Charlotte ist weltweit für ihr Zentrum für Präzisionsmetrologie anerkannt. Durch die Arbeit von Matt Davies zählt ihr Know-how im Bereich des Diamantdrehens zu dem besten in den USA.

Paul Vermette, Vice President of Engineering bei Nanotech, erklärte: "Nanotech expandiert weiter und investiert in unsere Produkt- und Technologie-Roadmaps. Dieses Prozessentwicklungszentrum wird ein wesentlicher Treiber für die Lösung der kompliziertesten Branchenprobleme sein." Herr Vermette fuhr fort: "Der Fokus und die Investitionen von Nanotech in die Entwicklung von Hardware- und Softwaretechnologie unterscheiden uns von unseren Mitbewerbern. Durch die Nähe des Prozessentwicklungszentrum zur Universität können wir unsere marktführenden Geräte und die NanoCAM4-Software besser entwickeln und demonstrieren - in Echtzeit."

Rick Tankersley, Vizekanzler für Forschung und wirtschaftliche Entwicklung an der UNC Charlotte, fügte hinzu: "Wir freuen uns sehr über die Entscheidung von Moore Nanotechnology, das Prozessentwicklungszentrum des Unternehmens so nahe am Campus der UNC Charlotte zu eröffnen. Die Universität verfügt sowohl über die technische Eignung als auch über das Personal, um auf sehr hohem Niveau zusammenzuarbeiten und die Forschungsaktivitäten auf der Roadmap von Nanotech zu erweitern. Wir freuen uns darauf, diese Beziehung zu unterstützen und auszubauen."

Matt Davies, ehemaliger Direktor des Zentrums für Freiformoptik und derzeitiger Professor für Maschinenbau und Ingenieurwissenschaften an der UNC Charlotte, kommentierte dies wie folgt: "Aufgrund unserer Forschung und Erfahrung in der Herstellung von Freiformoptiken ist Nanotech weltweit führend in Design, Entwicklung und Einsatz von Diamantdrehausrüstung. Durch die Lage des Prozessentwicklungszentrum in der Nähe des Campus wird die zukünftige Zusammenarbeit erheblich vereinfacht. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Nanotech."

Moore Nanotechnology Systems (Nanotech) wurde 1997 in Keene, New Hampshire (USA), als eigenständige Tochtergesellschaft der Moore Tool Company gegründet. Nanotech ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Konstruktion, Entwicklung und Herstellung von hochmodernen Ultrapräzisions-Werkzeugmaschinen und den dazugehörigen Prozessen (Einpunkt-Diamantzerspanung, Mikrofräsen, Mikroschleifen und Blankpressen) für die Herstellung von hochentwickelten optischen Komponenten in den Sektoren Unterhaltungselektronik, Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Beleuchtung, Medizin und Automobile. Moore Tool, gegründet 1924 in Bridgeport, Connecticut (USA), kann auf eine lange Geschichte auf den Märkten für Präzisions- und Ultrapräzisions-Werkzeugmaschinen zurückblicken. Heute bietet Moore Tool eine komplette Reihe von Hochleistungs-CNC-Koordinatenschleifmaschinen sowie Auftragsfertigungsdienstleistungen im Präzisionsbereich an, die sowohl nach ISO 9001:2015 als auch AS9100D zertifiziert sind. Moore Nanotechnology und Moore Tool sind vertikal in die PMT Group integriert.

