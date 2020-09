MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu den verschärften Corona-Regeln:

"Die Lernkurve in Sachen Sars-CoV-2 ist zuletzt mindestens ebenso gestiegen wie die Zahl der Neuinfektionen. So haben sich vor allem Masken bewährt. Gut möglich, dass sie sogar zur niedrigen Todesrate unter den Infizierten beitragen, weil sich diese mit weniger Viren anstecken und deshalb nicht so schwer erkranken. Zudem können Ärzte den Kranken mittlerweile viel besser helfen. Zunehmend werden auch Schnelltests verfügbar, die in kürzester Zeit Ergebnisse liefern. Überfüllte Arztpraxen lassen sich so verhindern, Besucher von Altenheimen screenen und Häufungen von Infizierten aufspüren, die dann schnell in eine (verkürzte) Quarantäne geschickt werden können. Dieser Wissenszuwachs ist eine große Chance. Es gilt nun, die Erkenntnisse klug zu nutzen und in gut begründete, für alle verständliche Strategien zu übersetzen. Dann wird die Pandemie, bei allem Elend, das mit ihr einhergeht, viel besser handhabbar sein als zu Beginn des Jahres; dann kann Deutschland gut durch den Herbst kommen."